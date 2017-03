Tirsdag i 18-tiden gikk strømmen på Bindalseidet. ElverksjefFrode Næsvold i Bindal Kraftlag sier til BAnett at det var en isolator på en høyspentlinje som var defekt, og at dette førte til at rundt 250 husstander mistet strømmen.

- Det har vært litt av et vær å jobbe i, med mye nedbør. Men nå er strømmen tilbake om fem minutter, sier Næsvold like etter klokken halv ti.