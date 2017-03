Ordførere krever ringvirkninger lokalt fra nytt gassfelt

– Ringvirkninger i form av arbeidsplasser på land er vesentlig hvis petroleumsnæringen skal ha troverdighet i befolkningen, sier ordfører Johnny Hanssen (Ap) i Brønnøy kommune.

Møtte statsråden

Mandag møtte han olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), sammen med Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø (Ap) og fylkesråd for næring i Nordland, Mona Fagerås (SV).

Fylkesråden mener at utbyggingen av Dvalinfeltet vest for Brønnøysund og Sandnessjøen kan gi sårt tiltrengt arbeid for basene på Helgeland.

– Vi har både i møtet i dag og i våre høringsuttalelser, vært helt tydelig på at petroleumsaktivitet på sokkelen utenfor Nordland må gi arbeid til basene og leverandørindustrien på Helgeland og i Nordland, sier Fagerås.

Viktig med arbeid på land

Dvalinfeltet er et gassfelt som ble funnet i 2010, og som vil bli koblet til eksisterende rørledninger og produksjonsanlegg på Heidrun.

Utbyggingen kan kreve om lag 6.000 årsverk, ifølge Nordland fylkeskommune.

– For tiden er det lav aktivitet både i Brønnøysund og i Sandnessjøen. Derfor er det viktig at regjeringen bidrar til at utbygginger på sokkelen utenfor Nordland også gir arbeid til folk på land, understreker hun.

Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø deler de andres oppfatning.

– Basene både i Sandnessjøen og i Brønnøysund har siden oppstarten i 1983 vist at de er både leverings- og konkurransedyktige. Derfor forutsetter vi at flere utbygginger og leteaktivitet også gir arbeid til bedriftene på Helgeland, sier ordfører Langø (Ap).