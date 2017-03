Brønnøysund-elever hanket inn fem priser og gullbillett

Ungdomsbedriften Tind UB ved Brønnøysund videregående skole ble kåret til «Årets yrkesfaglige bedrift» under fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Nordland i Bodø tirsdag. De kom også på andreplass som «Mest innovative bedrift».

Totalt tar de med seg fem priser og gullbillett til NM for ungdomsbedrifter hjem til Brønnøysund.

Bedriften lager produktet VitaminBombe, som blant annet inneholder tindved. Tindved har mange vitaminer, og drikken inneholder også eple, vanilje og ingefær.

Klump i halsen

– Det ble litt klump i halsen og gåsehud når gullbilletten kom, sier daglig leder Kenneth Åsheim i Tind UB til BAnett.

Han tror at en av årsakene til at de har vunnet så mye som de har er produktet.

– Vi har et innovativt produkt som vi har kommet opp med oppskriften til selv, og har patentert, vi har også markedsført det godt selv, sier han.

– Forbilledelig konsept

Juryen skriver om Tind UB:

– Dette er for juryen et forbilledlig totalkonsept: Her tar man i bruk en relativt lite kjent råvare, nemlig bæret tindved, en lokal råvare med unike egenskaper,og skaper ikke bare ett, men flere relevante og velsmakende produkter, emballert og presentert på en tillitvekkende og innbydende måte. Bedriften overbeviste oss gjennom tett samarbeid med flere relevante fagfolk, både i utviklingsfasen og med tanke på salg og distribusjon. Vi ble ikke mindre imponert av at patentsøknad er innsendt, et godt utgangspunkt for kommersialisering. Vi tror dette kan gi bedriften et viktig fortrinn enten man velger å gå videre eller selge konseptet. Nettsøkene våre overbeviser oss ytterligere om nøkkelproduktets kvaliteter!

Skryt til læreren

Også i fjor gjorde Brønnøysund-elvene det skarpt. Ungdomsbedriften Red Bite fikk til sammen seks priser på fylkesmessa i Bodø, og dro til NM i Lillestrøm med chutney, chips og fargepulver.

Denne gjengen skal til ungdomsbedrift-NM Red bite tar med chutney, chips og fargepulver til Lillestrøm.

– Nok engang er det gastronomene ved Restaurant og Matfagklassen til lærer Linda Krokstrand som tar gullbilletten, skriver juryen.

Også i 2015 fikk en ungdomsbedrift fra Brønnøysund pris på messen, og da ble også Krokstrand selv æret med en ildsjel-pris.

Vant pris i Bodø Ungdomsbedriften Aroma Coffee fra Brønnøysund videregående skole.

Året før det, i 2014, tok ungdomsbedriften Sweet & Tasty en pris i NM, med nasjonal tredjeplass i klassen gastronomi med sitt produkt Brønnøyshotten.

Vant med matprodukt Ungdomsbedrift fikk pris i norgesmesterskapet.

– Vitaminbombe

Om produktet skriver de selv:

– Tindved er en vitaminbombe og har mest næringsstoffer av alle bærene i verden. Mennesker har fra langt tilbake i historien brukt denne bæra til vitamintilskudd, hudpleieprodukter og naturmedisin. Vår fantastisk smakfulle drikk, som blir solgt i en innpakning som er lett å ta med seg i en liten veske eller trenings bag. Den er en begynnelse som kan nytes som en frisk drikk, en saus på en søt dessert eller omgjøres til den friskeste sorbetten på markedet.