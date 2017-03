Så mange radio-lyttere har forsvunnet i Nordland

11. januar klokka 11.11 ble FM-båndet slukket i Nordland, som første sted i hele verden.

På kjøkkenet på Thon Hotel i Brønnøysund hadde de en gammel FM-radio med kasettspiller, og klokka 11.11 fortsatte FM-radioen å spille. Men det var bare fordi den sto på P4.

NRK på FM er historie For de ansatte ved kjøkkenet på Thon Hotel ble det brått stille onsdag formiddag.

Har mistet 20.000 lyttere

Nå er altså den første lytterundersøkelsen etter DAB-overgangen klar.

Den viser en nedgang i antall lyttere, og nedgangen er signifikant, med hele ti prosentpoeng, en nedgang fra 74 til 64 prosent av innbyggerne i Nordland. Dette tilsvarer 20.000 mennesker, ifølge Kampanje.com.

Ifølge bransjenettstedet er undersøkelsen gjort uavhengig av den løpende radiomålingen til Gallup, det såkalte PPM-panelet. Undersøkelsen ble gjennomført i uke ni.

85 prosent har DAB-radio

De har sett nærmere på tallene, og peker på et antall punkter.

81 prosent av alle radiolyttere i Nordland bruker DAB, mot 57 prosent før slukkingen.

85 prosent av alle husstander i Nordland har en DAB-radio, opp fra 77 prosent før slukkingen.

Internett-radio og mobilradio utgjør en mindre andel.

Ifølge undersøkelsen har 53.000 biler i Nordland DAB-radio eller adapter

Her får Børge inn FM-radio på Nordhus Fredag skulle Børge Olsen skifte CD. Da fikk han inn P1 på FM.

Tror antallet vil øke

Digitalradio Norge uttaler til Kampanje at de mener slukkingen av FM-båndet har hatt mindre innvirkning på lyttingen.

– Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer de riksdekkende radiokanalene.

De føler seg trygge på at lyttingen går tilbake til et normalt nivå i løpet av 2018.