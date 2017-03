Ny lokal sparebanksjef vil ha mer bank på Helgeland

Sparebank1 Nord-Norge slår sammen regionene Helgeland til én region, og ny direktør for den nye regionen blir Trude Glad.

Den nye regionen, region Salten og Helgeland, blir Sparebank1 NNs største enkeltregion.

Glad for tilliten

Ifølge banken selv må dette tolkes som et signal om en tryngre satsing på Helgeland.

– Jeg er utrolig stolt av den tilliten jeg her får. Og jeg føler meg sikker på at vi har den kraften som skal til for kunne levere et komplett tilbud innen finansielle tjenester i hele regionen, sier Trude Glad i en pressemelding.

Arbeidet med å slå sammen de to regionene er i gang.

– Vi er alt godt i gang med arbeidet, sier Glad, som understreker at banken fremover vil jobbe med å forsterke de fire finanssentrene konsernet har på Helgeland.

Utvidede lokale kredittfullmakter?

– Blant annet vil vi se på om vi kan forenkle kredittprosessene og utvide de lokale kredittfullmaktene ytterligere. I tillegg vil vi tilgjengeliggjøre spesialistfunksjoner som vi i dag bare har i Salten – for hele regionen. Det vil tilføre Helgeland en kraft som vil merkes. Spesielt for næringslivet, sier hun.

Konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, er tydelig på at konsernet skal understøtte denne satsingen.

– SpareBank 1 Nord-Norge er en bank for hele landsdelen. Samtidig har vi inngående lokalkunnskap om Helgeland gjennom vår lokale tilstedeværelse der. Nå skal denne lokalkunnskapen kombineres med den nye regionens spesialister og hele konsernets ressurser, sier han i pressemeldingen.

I tillegg til banktjenester leverer konsernet regnskapstjenester, eiendomsmegling, forsikring, pensjon og kapitalforvaltning.

– Vi har lykkes godt med vår satsing mot privatmarkedet på Helgeland. Nå ruster vi opp vår satsing mot næringslivet. Vi har allerede fått inn ny kompetanse i finanssentrene. Nå gir vi dem spesialiststøtte og utviklingskraft, sier han.