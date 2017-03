Ramtind-fanfare for «hain Brynjar»

Brynjar Forbergskog var en av foredragsholderne på den første Ramtindkonferansen i 2008. Det har skjedd mye i Torghatten ASA siden da. På den tiende utgaven i rekken skal han være gjest igjen.

– Vi er kjempefornøyd med at «hain Brynjar» stiller på jubileumskonferansen. Etter en lett overtalesrunde fikk vi ja, sier en strålende fornøyd prosjektleder Inger-Gunn Sande.

Så fornøyd at hun blåste en fanfare med sitt kinesiske regimentshorn da nyheten ble sluppet på hurtigrutekaia fredag ettermiddag.

– En siste betingelse for at jeg stiller er at du spiller Gubben Noa, sier en lett humrende Forbergskog.

– Viser at alt er mulig

Konsernsjefen i Torghatten ASA er selve høvdingen i nordnorsk næringsliv, og var den første vinneren av Ramtindprisen da den ble innstiftet for tre år siden.

– Brynjar viser oss at alt er mulig med utgangspunkt i Brønnøysund, han er en stor inspirasjon og det blir spennende å høre hans tanker om utviklingen videre framover, sier Sande.

Det blir ikke foredrag denne gang. Forbergskog skal isteden være Sandes talkshowgjest.

– Jeg er glad i spenning, så jeg har ikke krevd å få se spørsmålene på forhånd, sier han.

– Dét skal jeg bruke for alt det er verdt, kvitterer Sande.

Målgruppen for konferansen er beslutningstakere og sentrale personer i næringsliv og politikk på Helgeland.

– Ramtindkonferansen setter det lokale næringslivet på kartet, og trekker fram personer som lever og ånder for det de driver med og har lykkes på sine felt. Det er inspirerende og lærerrikt. De som har hatt regien har laget gode programmer, roser Forbergskog.

Widerøe-sjefen kommer

I beste Roots-stil slippes også navnene til Ramtindkonferansen i flere omganger.

Første trio ut var Liverpool-forfatter Ragnhild Lund Ansnes, NRKs sporhund Tore Strømøy, som skal være konferansier, og leder for Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen.

Liverpool-forfatter og sporhund til Ramtind Liverpool-forfatter Ragnhild Lund Ansnes, NRKs sporhund Tore Strømøy og leder for Agenda Nord-Norge Roger Ingebrigtsen er klar for Ramtindkonferansen.

Fredag ble klart at Widerøes administrerende direktør, Stein Nilsen, også kommer.

– Bodøværingen er bokstavelig talt i vinden som aldri før. Selskapet har nylig bestilt nye jetfly fra Brasil, har vunnet nye anbudsperioder på kortbanenettet og innfører nye ruter i vår. Nilsen er opptatt av at Widerøe-flyene er distrikts-Norges kollektivtrafikk, og at rammebetingelsene bør være deretter, sier Sande.

Ramtindkonferansen arrangeres torsdag 11. mai og flytter i år til auditoriet på Brønnøysund videregående skole. Dermed økes kapasiteten fra 102 til 123.

– I anledning jubileet blir det festmiddag i kantina på Brønnøysundregistrene på kvelden med underholdning. Det er på initiativ fra gode sponsorer. Under middagen skal Ramtindprisen deles ut. Det gjøres av fjorårsvinner Hans Ivar Slåttøy, sier Sande.

Flere hemmeligheter

Hun har flere navn på blokka, men holder dem foreløpig tett til brystet.

– Vi har to tilreisende gjester til, og vi skal høre tre historier i den lokale suksesstimen, sier Sande.

På underholdningssiden blir det også som vanlig både lokale og nasjonale navn.

– Det blir også kulturelle innslag i mellom foredragene. Og vi jobber med å få på plass en toastmaster/underholder i nasjonal toppklasse til middagen, sier Inger-Gunn Sande.