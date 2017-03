Politiet tok sparken til åstedet

Fredag i 20-tiden fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om skadeverk på fritidsbolig på Ytterøya i Hammervatnet i Levanger. Det ble gjennomført åstedsundersøkelse.

- Det er et nedlagt småbruk som det er uført skadeverk på. Noen han knust to vinduer, og det er tømt malinger utover, blant annet på inne på et dusjrom, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet til Innherred.

Det mest uvanlige var transportmetoden til hytta: spark.

- Enkelte åsted ligger litt vanskeligere til. I kveld valgte vi spark som fremkomstmiddel. Tusen takk for lånet av sparken, skriver politiets operasjonsentral på Twitter.