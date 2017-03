Overtar kafeen på Nes

Vega kommune har vært på jakt etter nye drivere for kafeen på Nes, etter at Kristin Maasøs sa seg ferdig.

Det er Vega kommune som eier bygget hvor kafeen holder hus i det gamle huset til det tidligere samvirkelaget på Nes. Den 17. januar ble leieforholdet mellom kommunen og Maasø Mat AS sagt opp av Vega kommune. Kommunen har gitt uttrykk for at driften på Nes er viktig både for lokalmiljøet og for reiselivssatsingen på Vega.

Fredag skriver Sparstuå på facebook-siden sin at de har inngått en intensjonavtale med Vega kommune.

– Sparstuå ha inngått en intensjonsavtale med Vega Kommune om drift av Nes Kafe og vi søker personell, opplyser de.