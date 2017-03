Reiselivet på Helgeland samles i Brønnøysund

Sist Helgeland Reiselivs årlige reiselivskonferanse var lagt til Brønnøysund, var i 2013. Torsdag 16. mars og fredag 17. mars samles reiserlivsaktørene på Helgeland på Thon hotell igjen.

På programmet står blant annet foredrag ved tidligere P4-programdirektør Per Henrik Stenstrøm, som har merkevarebygging som tema. Moa Björnson kommer fra Træna for å fortelle om "Tenk Træna", mens design i opplevelsesturisme er tema for foredraget til Ted Matthews.

Trygve Sunde Kolderud, leder for Hvitserk, Norges ledende arrangør av ekspedisjonsreiser, skal snakke om hvordan Helgeland skal bli et foretrukket naturbasert reisemål.