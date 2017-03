Kvinnene er mest digitale

Det viser Altinn-statistikk som Brønnøysundregistene offentliggjorde på Forenklingsbloggen 8. mars, altså på kvinnedagen. Underdirektør Kristine Aasen i Avdeling digitalisering skriver i sitt blogginnlegg at 91 prosent av 20 år gamle jenter logget inn via ID-porten for å benytte Altinn i 2016. Blant de jevnaldrende guttene var Altinn-bruken 4 prosentpoeng lavere, altså 87 prosent.

De unge mennene og kvinnene har samme bruksmønster som resten av befolkningen: De bruker Altinn mest til å få tilgang til skatteberegning, skatteoppgjør og skattetrekksmelding.

Statistikken viser også at mens 24 prosent av de kvinnelige 20-åringene meldte flytting via Altinn i 2016, gjorde bare 16 prosent av mannlige 20-åringer det samme.

- Om dette tyder på at jentene er mer digitale, eller om guttene for eksempel bor hjemme lenger, skal være usagt, skriver Kristine Aasen.