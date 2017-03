Tidligere Ístak trekker seg ut av HK-prosjekt

Helgeland Kraft og den islandske entreprenøren Iceland Construction (IC), tidligere Ístak, er ikke kommet til enighet om en reforhandling av gjeldende kontrakt. Det vil derfor ikke bli det islandske selskapet som fullfører utbyggingen i Tosbotnprosjektet. Det melder Helgeland Kraft i en pressemelding.

3 av 5 kraftverk er ferdige

HK opplyser at cirka 80 prosent av kontraktarbeidet gjennomført, og tre av totalt fem kraftverk er klar for drift. Anleggene i Tosbotn er ifølge HK det eneste pågående prosjektet for IC. Prosjektene skulle etter planen være overlevert Helgeland Kraft i løpet av 2017.

- Vi har vært kjent med ICs vanskelige økonomiske situasjon en viss tid og har arbeidet intenst med å få til en avklaring. Helgeland Krafts primære ønske har vært at IC skulle gjennomføre kontrakten, men en slik løsning har vi ikke fått til. Til det har avstanden mellom partene vært for stor. Vi har derfor fått i stand en avtale om styrt avvikling, slik at vårt samarbeid kan avsluttes på en ryddig måte. Alternativet var at IC gikk konkurs og avtaleparter og leverandører ble skadelidende, sier produksjonssjef i Helgeland Kraft, Torkil Nersund.

Nå arbeider 140 ansatte på oppsigelse i Tosbotn IC-sjefen opplyser at de ansatte arbeider ut oppsigelsestiden om de ikke kommer til enighet med HK.

Enige om løsning

Både administrerende direktør Jòn Steingrimsson i IC og produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft sier dette har vært en vanskelig sak, og begge skulle ønske at IC kunne fullført prosjektene.

- IC har gjort mye bra arbeid for oss i Tosbotn og vi er svært fornøyd med utførelse og kvalitet, sier Nersund.

- Det har vært krevende å komme frem til en løsning i denne saken, men samtidig viktig å få en avklaring slik at vi kommer oss videre og kan fullføre prosjektet. Hvordan prosjektet skal fullføres skal vi bruke de nærmeste ukene på å bestemme oss for, sier Nersund.

Den islandske entreprenøren vil starte oppryddingsarbeid og sikre arbeidsområdene i nær fremtid.

- Det er viktig å understreke at ingen underleverandører blir skadelidende og alle forpliktelser IC har ovenfor egne ansatte vil bli ivaretatt, sier Steingrimsson.