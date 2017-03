Robin Lynch og Jenny Augusta i hver sin ende av odds-skalaen

Bookmakeren Unibet har rangert alle artistene foran den norske Melodi Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum på lørdag.

Jenny Augusta Enge fikk favorittstempel sammen med Kristian Valen av Dagbladet. Bookingselskapet Unibet er imidlertid av en annen oppfatning, og gir sømnajenta 35 i odds på seier.

Unibet holder Elin & The Woods som favoritt, og gir relativt lave 2,5 i odds på seier til den samiske sangeren Elin Kåven & The Woods.

Sistnevnte favoritt har med musikkprodusent Robin Lynch på laget. Lynch er oppvokst i Sandnessjøen, og har mor og søster i Brønnøysund. Han er ikke ukjent med Melodi Grand Prix, og skrev Margaret Bergers låt "I Feed You My Love" som gikk helt til topps i 2013. Berger tok senere fjerdeplass i den europeiske konkurransen.

NRK om duoen Kåven og Lynch:

Elin & The Woods består av den samiske sangeren Elin Kåven og musikkprodusent Robin Lynch.

Elin Kåven fra Karasjok er etablert i sin egen sjanger Arktisk Folk Pop der hun synger på samisk og joiker. Hun har gitt ut tre kritikerroste soloalbum på sitt tyske plateselskap, og har turnért i 12 land de siste 10 årene.

Robin Lynch er en anerkjent musiker, låtskriver og musikkprodusent som har skrevet og produsert hitlåter blant annet til Pink, Jessie J og Cher. Han var også med og skrev Margaret Bergers MGP-vinnerlåt «I Feed You My Love» i 2013, som senere nådde en fjerdeplass i Eurovision Song Contest.

De fant hverandre i 2015, gjennom deres felles interesse for natur, det nordiske og urmennesket. Siden da har de jobbet med dette prosjektet hvor hovedfokus er å finne tilbake til røttene og kontakten til jorden. De kaller musikken electrojoik som består av elektronisk musikk med tunge rytmer og joik.

Navnet Elin & The Woods ble til da Elin gjentatte ganger sa til Robin:

– Jeg må ut å snakke med skogen før jeg bestemmer meg.

Slik ble det til at skogen hadde en stor innvirkning på prosjektets fremgang.

NRK om Jenny Augusta:

Jenny Augusta vokste opp på Helgelandskysten i Nordland og begynte å spille piano som 8-åring. I slutten av tenårene begynte hun å opptre med klassiske stykker av blant andre Grieg, Mozart og Harald Sæverud.

Det var først på en backpacking-tur i Latin-Amerika hun falt for musikken og startet å spille gitar og synge, i tillegg til å skrive sine egne låter.

Med låter som blant andre «Drit og dra» og «All your friends are dead» gjorde Jenny Augusta seg godt bemerket på Norske talenter på TV2 høsten 2015. Hun var en favoritt blant dommerne hvor hun fikk mye skryt for sin særegne stemme og morsomme tekster.

«Drit og dra» har blitt strømmet over 140 000 ganger og har ført til et samarbeid med Universal Music samt flere konserter på store festivaler som Trollrock, Rootsfestivalen og Tømmerstock.

I MGP 2017, skal hun synge «I go where you go». Den har hun skrevet selv med hjelp av Inga Þyri Þórðardóttir.

