BA mistet opplag i fjor - trenden snudd i år

I dag publiserte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sine første lesertall for 2017 og opplagstallene for 2016 for norske medier.

Tallene viser at mediehusene i Norge daglig når 83 prosent av befolkningen over 12 år. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt, og er nå på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

MBL opplyser at avisenes nettaviser, målt gjennom Forbruker & Media, økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 358 000), Dagbladet (1 476 000), Aftenposten (1 214 000), Dagens Næringsliv (513 000) og Bergens Tidende (316 000).

Nedgang for BA

Brønnøysunds Avis står i ro på nett, øker på mobil og går ned på papir. Opplaget går ned med 199 eksemplarer fra 2015 til 2016, mens antallet digitale abonnenter har økt med 20. Det ga et opplagsfall på 179 for BA, som har et netto opplag på 3.442.

BA-redaktør Matti Riesto erkjenner at dette ikke er gode tall for lokalavisa på Sør-Helgeland.

- I 2016 så vi en opplagsnedgang som ga oss utfordringer. Den er også en del av bakgrunnen for at vi innførte Pluss 1. februar i år, sier Riesto.

BA er blant de siste avisene i landet som innfører betalingsløsning for nettavisen.

- Erfaringen så langt er at Pluss har gitt oss nye, digitale abonnenter som ikke kommer frem på disse 2016-tallene. Opplagsutviklingen er nå snudd, antallet abonnenter øker igjen, sier Riesto.

Vekst hos mange

For første gang på mange år kan mange titler vise til opplagsfremgang. 92 av 228 titler (41 prosent) fikk opplagsvekst i 2016. Opplagsutviklingen er fortsatt preget av overgangen fra papir til betalt digitalt abonnement. Av totalopplaget var 63 prosent komplettabonnement (både papir og digitalt). Men den største økningen har andelen rene digitalabonnement (fra 7,5 prosent til 12,9 prosent).

- Det er ingen tvil om at det digitale mva-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen. For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser, ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Det rene papiropplaget utgjør 24,1 prosent – ned fra 29,4 prosent i 2015. Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

Av de 92 avisene med opplagsfremgang, er det Dagbladet som øker mest med 3.807 eks. Dette skyldes økt salg av digitalabonnement, inkl. den elektroniske utgaven av papirutgaven.

Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som også i år øker mest (+ 2.731 eks.) og avisen for yngre lesere har nå et totalopplag på 27.777 eks.

Svært mange lokalaviser har også opplagsfremgang, blant andre Fredriksstad Blad som øker med 2.286 eksemplarer.

Mediehus (totaltall i hele tusen):

Avis PAPIR NETT MOBIL Eavis Total Brønnøysunds Avis 8 6 4 11 Helgelands Blad 9 6 2 13 Helgelendingen (tidligere Helgeland Arbeiderblad) 13 10 6 2 20

Nettaviser:

Avis 16/1 16/2 17/1 Brønnøysunds Avis (banett.no) 5 6 6 Helgelands Blad (hblad.no) 5 6 6 Helgelendingen (helg.no) 11 11 10

Papiraviser:

Avis 16/1 16/2 17/1 Brønnøysunds Avis 10 9 8 Helgelands Blad 12 11 9 Helgelendingen 18 15 13

Mobil:

Avis 16/1 16/2 17/1 Brønnøysunds Avis mobil 3 3 4 Helgelands Blad mobil 2 1 2 Helgelendingen mobil 5 4 6

