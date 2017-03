Billett-svindel rammet Manchester United-tilhengere

Lørdag skrev han dette på Facebook-gruppen "Manchester United billetter":

- Først og fremst vil jeg legge meg flat og beklage det som har skjedd på det sterkeste. Har over lengre tid hatt store økonomiske problemer. Dette blir nå tatt tak i av personer som ønsker å hjelpe meg, skrev han.

Innlegget ser ut til å ha blitt slettet i etterkant. Hopen var medlem i gruppen søndag, men er ikke det lenger.

Trakk seg fra kamptroppen

Ifølge Bergensavisen skulle Hopen egentlig ha spilt for Åsane mot Brann lørdag, men trakk seg fra kamptroppen. Kort tid etterpå skal det ha kommet uttalelser om at Hopen skal ha solgt falske Premier League-billetter ha blitt kjent.

Han ble identifisert i Facebook-gruppen. Hopen uttrykte selv i Facebook-innlegget at han ønsker å ordne opp.

- Jeg ønsker å få ordnet opp med alle, og apparatet rundt meg vil følge opp dette 100 prosent. Håper at vi kan få kontakt med alle dette gjelder slik at jeg kan få ordnet opp, skrev han.

Kritisk til salg av falske billetter

Manchester Uniteds supporterklubb i Norge kjenner ifølge leder Bernt Hjørnevik til saken.

- Da vi delte ut billetter til lørdagens hjemmekamp mot Bournemouth, ble vi informert. To av personene som opplevde dette var på puben 150 meter fra Old Trafford da de ble kjent med at billettene deres var falske, sa Hjørnevik til TV2.

Han konstaterer at supporterklubben ikke har tilknytning til Facebook-siden som ble brukt i salget av de falske billettene.

- Vi tar sterk avstand fra dette, og vår oppfordring er at man kun kjøper billetter gjennom offisielle kanaler, sier han.

Spilleavhengig

TV2 har tidligere skrevet om Hopens spilleavhengighet - som følge av spilleavhengigheten måtte han be hans tidligere klubb Sogndal om hjelp.

Han ble lagt inn på en klinikk i England.

- Jeg så jeg ikke var den Ørjan jeg ville være, sa han til TV2 den gangen.

Har du blitt berørt av billett-svindelen eller kjenner du noen som har blitt berørt? Ta kontakt med BAnett på desk@banett.no.