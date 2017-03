Våteste vinter i manns minne i Nord-Norge

Vinteren i Nord-Norge har aldri vært våtere. Det melder YR.no.

Ifølge YR har lavtrykkene kommet susende inn fra Atlanterhavet i de tre vintermånedene

Våteste vinter som er målt

Det har satt sine tydelige spor i værstatistikken, ifølge YR:

– Det er mars og kalenderen sier vår. Dermed er det tid for å oppsummere vinteren - selv om du kanskje ikke opplever at den er helt over ennå. Det er Nord-Norge og Vestlandet som har fått gjennomgå i de tre vintermånedene vi har lagt bak oss, mens Sørlandet og Østlandet har ligget i le og nærmest tørket opp. Meteorologenes oppsummering av vinterværet viser at det har kommet nesten dobbelt så mye nedbør i nord som vanlig (180 prosent av normalen). Det er ny rekord: Ikke siden målingene startet i år 1900 har man hatt en så våt vinter i nord, heter det fra YR. En titt på nedbørsmålingene til Meteorologisk institutts værtjeneste Eklima gir det samme inntrykket, men med en liten modifikasjon.

Alltid vått på Sør-Helgeland

På Sausvatn på Skogmo i Brønnøy er det mellom 1. desember 2016 og 28. februar 2017 målt hele 957,8 millimeter nedbør.

Sammenligner vi med samme periode vinteren 2015-16, er tallet betydelig lavere: 554,9 millimeter.

Ser vi derimot på 2014-15, blir inntrykket litt nyansert. Denne vinteren fikk vi 960 millimeter nedbør på Sausvatn.

Hvordan vått var det vinteren 2013-14, da? Det er et godt spørsmål. Siden vi ser på Sausvatn for de tidligere årene, må vi se på Sausvatn også dette året. Og der oppstår problemet. Det er nemlig ingen målinger for Sausvatn i denne perioden.

Uansett har nok vinteren vært bløt nok. Derimot ser det ut til at det blir lite eller ingen nedbør den kommende uken.