Helgeland Kraft advarer mot falske eposter

Det er for tiden stor aktivitet med eposter som utgir seg for å komme fra et firma. Et av firmaene som er rammet av dette er Helgeland Kraft, melder firmaet i en pressemelding.

Se opp for Dropbox i eposten

Helgeland Kraft har fått meldinger om at noen har mottatt eposter der Helgeland Kraft oppgis å være avsender.

- Det er noen kunder i Helgeland Kraft som vanligvis mottar faktura på epost, men disse epostene inneholder aldri linker til Dropbox og de har aldri Word-filer som vedlegg (.doc-filer), sier IKT-sjef i Helgeland Kraft Geir Wulvik.

E-postene ser ut til å inneholde en faktura eller betalingspåminnelse. E-posten har gjerne en link til Dropbox eller Word-filer som vedlegg.

- Hvis du har mottatt en epost med faktura eller betalingspåminnelse som ser ut til å komme fra Helgeland Kraft, og du er i tvil om den er reell, så ber vi deg å ta kontakt med vårt kundesenter.

Sjekk epostene grundig

Wulwik påpeker at hvis du ikke mottar eposter fra Helgeland Kraft til vanlig - da er sannsynligheten liten for at eposten er ekte.

- Hvis du vanligvis ikke mottar epost-faktura fra Helgeland Kraft kan du med rimelig sikkerhet gå ut fra at det er en falsk epost, sier Wulvik.

Wulvik opplyser om følgende kjennetegn på at eposten kan være falsk eller inneholde virus:

Dersom du uventet mottar epost med faktura eller betalingspåminnelser er det grunn til å være forsiktig.

Kommer det fra et ukjent firma?

Kommer det fra et kjent firma, men innholdet er uvanlig?

Er firmanavn stavet feil?

Noe rart med logoen?

Dårlig språk?

Løsepenge-virus

Skulle du være uheldig kan du bli utsatt for utpressings-virus som vil holde din datamaskin låst og kreve penger for å låse den opp.

- Eksemplene vi har sett i det siste inneholder ransomware/løsepengevirus. E-postene er på norsk, med norske avsendere og underskrevet med norske navn. Dersom du klikker på linker, eller åpner vedlegg, så er det sannsynlig at et virus lastes ned som vil kryptere filer på PC’en som,dokumenter, bilder, videoer, og så videre. Filene vil ikke være mulig å åpne, og det vil komme melding om at for å få tilgang til filene igjen, og da må det betales løsepenger, sier Wulvik.

Forholdsregler

Nettvett opplyser på sine hjemmesider om følgende råd for å unngå å bli rammet av virus.

Hold datamaskinens operativsystem og programvare oppdatert.

Bruk antivirusprogram og hold det oppdatert.

Ta sikkerhetskopi jevnlig av de filene som er viktig å ta vare på.

Vær oppmerksom på at løsepengevirus også kan spre seg til disker og andre enheter som er tilkoblet datamaskinen. Det kan derfor være lurt å ikke la eventuelle enheter være koblet til maskinen til enhver tid.

Enkelte utgaver av løsepengevirus spres også til delte tjenester som Dropbox, OneDrive eller lignende. Derfor anbefales det å ikke være tilkoblet delte tjenester til enhver tid, med mindre man benytter de der og da.

For å finne mer informasjon om nettsikkerhet kan du gå til Nettvett sine hjemmesider for å lese mer om falske epost-kampanjer.