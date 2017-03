Forbergskog får årets Petter Dass-medalje

Nordlændingernes Forening opplyser i en pressemelding fredag at årets Petter Dass-medalje tildeles konsernsjef Brynjar K. Forbergskog i Torghatten ASA.

Foreningen ble opprettet i 1862, og har i dag cirka 300 medlemmer i Oslo og omegn.

Sjef med stor S vant Ramtindprisen Rørt og stolt konsernsjef tok imot pris på video.

- En nordnorsk næringslivskjempe

Nordlændingene melder at årets vinner av Petter Dass-medaljen de siste årene har satt sitt tydelige preg på nordnorsk næringsliv, og at konsernsjefen fra Brønnøy får utmerkelsen med følgende, åpenbare, begrunnelse:

"Som skaper av Nord-Norges største bedrift kan vi ikke komme utenom denne nordnorske næringslivskjempen som i løpet av 25 år har gått gradene i selskapet og bygd opp Torghatten.

"Årets sjøstjerne" Brynjar Forbergskog mottok prisen som "Årets sjøstjerne" under Norsk Kystfestival og 100-års jubileet for Brønnøy Havn

Noen fakta forteller i klartekst hva Brynjar K. Forbergskog har utrettet med mottoet:

«Jeg er et utpreget konkurransemenneske og har personlig stor tilfredsstillelse av å lykkes sammen med teamet. Vi ønsker å prestere og innfri målene vi setter oss. Når vi når målene våre er jeg fornøyd».

Torghatten er et gammelt selskap etablert i 1878, var et lokalt trafikkselskapet med 150 ansatte og 90 millioner kroner i omsetning da Forbergskog ble ansatt i selskapet for 25 år siden. Siden har selskapet vokst til å bli Nord-Norges største konsern med 7.000 ansatte og nesten 10 milliarder i omsetning. Selskapet opererer ferge- og hurtigbåtselskaper over hele landet, i tillegg til å drive flere store busselskaper landet rundt, og med Widerøe - med Brynjar K. Forbergskog som konsernsjef. Konsernet består i dag av 46 selskaper og er et av landets største konsern innen kollektivtrafikk med over 70 mill passasjerer, og disponerer over hundre fartøy, ca. 1.500 busser, og 42 fly etter at de kjøpte Widerøe Flyveselskap."

Får prisen på lørdag

Ifølge foreningen borger dette for at Årets vinner av Petter Dass-medaljen, som ble født i 1958 og vokste opp i og fremdeles bor i Brønnøysund på Ytre Helgeland, "er en høvding og en mann i tråd med de intensjoner og forventninger som Elias Blix, vår store prest og salmedikter, hadde da han etablerte Nordlændingernes Forening."

Foreningen påpeker også at Torghatten har døpt et av sine fartøy «Elias Blix», og skriver følgende om prisvinneren:

"Brynjar K. Forbergskog er utdannet revisor og har arbeidet seg opp fra økonomisjef til konsernsjef. Han har ikke bare markert seg innen nord-norsk næringsliv, men også nasjonalt og internasjonalt. Han fikk i 2015 en av de gjeveste prisene innen næringslivet - EY Entrepreneur Of The Year (EOY), som er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 60 land. Programmet er en påskjønnelse til den som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser."

Prisen overrekkes under den årlige Torskaften, som i år avholdes sammen med Nordlændingenes Forening i Moss' 70-årsjubileum i Moss på lørdag.