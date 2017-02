Sjekk hva du får i eiendomsskatt

Brønnøy kommune offentliggjorde mandag listene over eiendomsskatten for 2017.

Brønnøy innførte i 2010 eiendomsskatt på bolig, mens nabokommunen Sømna har hatt eiendomsskatt på verker og bruk siden 2012 og på boliger siden 2014.

Oversikten over eiendomsskatten for Brønnøy finner du her. Promillesatsen er på 7 prosent.

Oversikten over eiendomsskatten i Sømna finner du her. Promillesatsen er på 5,3 prosent.

Oversikten over eiendomsskatten i Vega finner du her. Promillesatsen er på 4 prosent.

Eiendsomsskatteloven forteller at kommunale og enkelte statlige eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette gjelder også bygninger som har historisk verdi, samt helårsboliger i ti år fra den dato boligen er ferdigstilt eller tatt i bruk.