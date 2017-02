Registrenes nybygg legges ut på anbud

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag morgen heter det at det skal gjennomføres en offentlig anbudskonkurranse for å avgjøre hvem som skal sette opp det nye bygget til Brønnøysundregistrene i sentrum av Brønnøysund.

Nytt registerbygg på stedet hvil Nærings- og finansdepartementet har ikke startet sin vurdering av nybygg-prosjektet.

Det heter i meldingen at anbudskonkurransen skal gjennomføres «så raskt som mulig».

Må få moderne bygg

– Jeg er opptatt av at Brønnøysundregistrene skal ha et moderne bygg, som samtidig skal være en kostnadseffektiv løsning. En anbudskonkurranse kommer både staten og næringslivet til gode, vi vil få lavest mulige gebyr, og vi vil få et bygg med de kvalitetene som er viktige for både etaten og lokalsamfunnet, sier næringsminister Monica Mæland.

– Jeg har tro på at flere private utbyggere vil gi tilbud, legger hun til.

– Offentlig anbud best

De ansatte ved Brønnøysundregistrene har hatt krevende arbeidsvilkår i mange år, og det nåværende lokalet har ikke dekket behovene til Registrene.

Etter at Statsbygg leverte eit forprosjekt til Nærings- og fiskeridepartementet, har departementet sett nærmere på hvordan etatens behov kan dekkes.

– Konklusjonen er at offentlig anbud, anbud, for oppføring sentralt i Brønnøysund, er den beste løsningen for et bygg som skal huse registerene i mange år framover, heter det i pressemelding.

Brekk svært fornøyd

Registerdirektør Lars Peder Brekk er svært fornøyd med nyheten.

– Vi er svært glad for at vi nå har fått en avklaring og kan gå videre i arbeidet med nytt fremtidsrettet bygg for Brønnøysundregistrene. Vi skal nå i dialog med departementet om prosessen videre, heter det i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen på Brønnøysundregistrene.