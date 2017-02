Bransjen bruker mindre lakselusmidler, men fortsatt for mye

Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

- Det er positivt, men fremdeles er forbruket høyt, sier Elisabeth Wilmann, direktør i avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Bruker andre metoder

Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009. I fjor gikk forbruket imidlertid kraftig ned siden oppdretterne i større grad nå bekjemper lakselus med ikke-medikamentelle metoder.

- Resistenssituasjonen har vært alvorlig i flere år, med betydelig nedsatt følsomhet på de fleste midlene mot lakselus. Derfor er det positivt at oppdretterne etter flere år med stor satsing klarer å erstatte lakselusmidlene med nye medikamentfrie metoder, sier Wilmann.

40 prosent mindre hydrogenperoksid

Tallene fra Folkehelseinstituttet (se dem nederst her) viser en nedgang for alle midler bortsett fra teflubenzuron. Det var færre behandlinger med teflubenzuron, men økningen skyldes at det ble brukt på større fisk og da må oppdretterne bruke større doser. Bruken av hydrogenperoksid er redusert med 40 prosent. Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og mot amøbegjellesyke.

- Selv om reduksjonen er stor, er forbruket fremdeles høyt. Vi forventer at oppdretterne fortsetter utviklingen mot en mest mulig medikamentfri bekjempelse av lakselus. Imidlertid må de sørge for at de nye metodene ikke går utover fiskevelferden, sier Wilmann.

Tilsynskampanje

Mattilsynet gjennomfører nå en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler. Målet er å sikre forsvarlig bruk av legemidler og gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette.

- Vi er ikke ferdige, men vi ser allerede konkrete resultater av kampanjen. Bruken av flere midler samtidig, såkalte kombinasjonsbehandlinger, har gått kraftig ned. I tillegg har informasjon og veiledning ført til at bruken har blitt mer riktig og i mange tilfeller redusert, forteller Wilmann.

Lite antibiotika

Norsk oppdrett bruker svært lite antibiotika, og bruken gikk ytterligere ned i fjor. Mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur.

Formaldehyd har lenge vært brukt mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket har ikke blitt registrert fordi formaldehyd tidligere ikke har vært klassifisert som et legemiddel. Fra og med 2016 har Mattilsynet innskjerpet reglene for rekvirering, og formaldehyd omsettes nå gjennom godkjente legemiddelgrossister.