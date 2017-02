Brannvesenet rykket ut til det 110-sentralen omtaler som et «mindre trafikkuhell» i Kløvermarka.

– Meldingen går ut på at to biler har kollidert i Kløvermarka i ei 30-sone, sier Børge Olsen ved 110-sentralen til BAnett.

Ifølge Olsen er det ikke meldt om personskader.

Politiet opplyser at en person er sendt til legevakta for sjekk, og at sak opprettes.

110-sentralen fikk melding om uhellet omkring klokka 17.05 mandag.