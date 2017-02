Paul Simon var i Brønnøysund på lørdag

Hurtigruten trekker til seg mange berømte passasjerer, og denne uken har den amerikanske musikeren Paul Simon vært på cruise med "Trollfjord". På skipets facebookside har Simon & Garfunkel-stjernen velvillig stilt opp på bilde med mannskapet, som skriver på facebook lørdag kveld at de nå kan legge ut bilde, siden det er hans siste kveld om bord.

Skipstrafikken viser at "Trollfjord" søndag formiddag er på vei ut av Trondheimsfjorden, på vei sørover. Skipet var i Brønnøysund lørdag ettermiddag.

Til VG sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten at selskapet er vant til å ha kjente personer om bord. Han vil sent lørdag kveld ikke bekrefte om Simon fortsatt er om bord eller ikke. Overfor Adresseavisen bekrefter selskapet at Simon har seilt langs Trøndelagskysten, og at musikeren sang og spilte med mannskapet som takk for turen.