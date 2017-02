BA går i pluss etter innføring av Pluss

1. februar endret Brønnøysunds Avis (BA) utgivelsesfrekvensen fra tre til to papiraviser i uken. Samtidig ble det innført BAnett Pluss, som gir abonnenter eksklusiv tilgang på nettsaker.

Lønnsom VIP-behandling

Tre uker etter omleggingen kan daglig leder og redaktør Matti Riesto telle opp 76 nye abonnenter.

– Vi gleder oss over hver og en av de 76. Pluss har snudd utviklingen fra opplagsnedgang til opplagsøkning. Det viser seg at det lønner seg å gi kundene VIP-behandling, og det er godt å se at vi har en vare som folk vil betale for, sier Riesto.

Journalistklubben støtter omleggingen.

– Det er svært gledelig å se abonnementstallene etter plussinnføringen. Jeg har ståltro på at innbyggerne i vår region ønsker en sterk, uavhengig lokalavis som både evner å stille spørsmål, samt speiler det store og flotte mangfoldet i vår region, sier klubbleder Bente Milde i Norsk Journalistlag.

Hestekur og nedbemanning

Mediebransjen er inne i en stor omstilling med nedbemanning i mange bedrifter som følge av endrede medievaner blant leserne og synkende annonseinntekter. Brønnøysunds Avis er intet unntak.

– Avisa har vært gjennom en hestekur de siste årene, blant annet som følge av strukturendringer i vår bransje. NJ-klubben har beklaget at betalingsløsning for nett ikke kom tidligere. Papirabonnementene har blitt stadig færre, samtidig som mer og mer har vært lagt ut gratis på nett. Kanskje kunne BAs økonomiske og redaksjonelle muskler vært enda sterkere i dag om nettleserne hadde betalt fra første dag. BA utfordres hver dag, og redaksjonen har mye å leve opp til, sier Milde.

Sist godkjente opplagstall for BA er 3.621. Neste oppdatering fra Medienes Landsforbund kommer tirsdag 7. mars.