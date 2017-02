På denne ferja blir det Ivar Laukholm-mat

I høst tok Ivar og Lena Laukholm og deres firma Fjordkafe AS over kafédriften på Vennesund-Holm-sambandet. Nå er det klart at firmaet også skal få denne funksjonen på ferjene i Tjøttabassenget. Laukholm skriver på sin facebookside at Fjordcafe og TTS har inngått avtale om å overta renholdet 1.mars 2017 og kafédriften i mai 2017

Selskapet søker nå etter folk, og de opplyser at de i juni vil ha 18 ansatte.