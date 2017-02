Politiet anmelder vogntog-firma og sjåfør for manglende veigrep

Fredag klokken 15.40 meldte politiet på Helgeland om at et vogntog sperret for trafikken på Krutfjellet i Hattfjelldal, på fylkesvei 73.

Klokken 18.42, tre timer senere, meldte politiet at ett spor var åpnet i retning Sverige, og at trafikken slippes forbi.

Like etter klokken 19.00 heter det videre fra operasjonssentralen at politipatruljen på stedet har opprettet en straffesak for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, som omhandler uaktsom kjøring. Dette er blant annet fordi det ikke ble sørget for «tilstrekkelig veigrep», samt for å ha hindret trafikken.

– Utenlandsk sjåfør i 50-årene tas med til Mosjøen for videre forføyning. Midlertidig beslag i dokumenter og vogntog inntil oppgjør på plass, melder de.