Sømna kommune gikk 2,2 millioner i pluss

Sømna kommnune fikk et netto driftsresultat på 2.208.102 kroner i 2016, opplyser Johannessen i en pressemelding.

- I prosent av driftsinntektene utgjør dette 1,04 prosent. Dette nøkkeltallet ligger for Sømna kommune sin del under fylkesmannens norm, som tilsier at netto driftsresultat skal ligge på minimum 3 prosent, heter det i meldingen.

Høyere inntekter

Årsregnskapet er oversendt til revisjonen og må derfor ha status som foreløpig og ikke ferdig revidert årsregnskap for 2016.

Både utgiftssiden og inntektssiden er høyere enn det sist regulerte budsjettet for 2016, ifølge pressemeldingen.

Utgiftssiden ble 10,4 millioner kroner over det sist regulerte budsjettet. Av dette kommer den største økningen i hovedsak innenfor kjøp av varer og tjenester og overføringer til andre.

Inntektssiden ble 14,2 millioner kroner over det sist regulerte budsjett. Der skyldes ifølge pressemeldingen flere forhold, herunder blant annet økt sykelønnsrefusjon fra Nav, refusjoner fra staten, andre refusjoner og skatt/rammetilskudd.

Får nye utfordringer

Sømna-rådmann Øystein Johannessen sier seg tilfreds med regnskapsresultatet for 2016.

- Det at Sømna kommune gjør opp regnskapet for 2016 med positive tall og ingen etterslep fra tidligere års underskudd er positivt. Jeg vil likevel poengtere at vi har økonomiske utfordringer foran oss som krever fortsatt god økonomistyring. Blant annet er årsbudsjettet for 2017 balansert med et innsparingskrav på 3,5 millioner kroner og ytterligere innsparinger fra 2018 til 2020, påpeker Johannessen.