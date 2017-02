Spørsmål om FOT-rutene i Stortinget

Onsdag er det spørretime i Stortinget. Da vil stortingsrepresentant Juvik stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

1.april er det ny FOT-rute periode i Nord-Trøndelag og Nord-Norge. Widerøe vant kontrakten og det er stor misnøye med både økte priser, færre avganger og endrede avgangstider. Det er også stor misnøye med at man har kuttet tidligere praksis med at nye tidtabeller ikke blir sendt på høring før de iverksettes. Alle disse grepene er en konsekvens av Regjeringens anbudskriterier. Hvor mye sparer staten på de nye kontraktene og mener statsråden dette står i forhold til svekkelsen i tilbudet til i distriktene?»

– I morgen utfordrer jeg samferdselsministeren på tilbudet på FOT-rutene som starter ny kontraktsperiode 1. april 2017, opplyser Juvik i en epost til BAnett tirsdag.

Han peker på det han opplever som støy og misnøye i hele Nord-Norge etter at kriteriene for anbudet de neste fem årene ble endret.

– Det blir færre flyavganger for flere, mere ugunstige tider, og dyrere. Det er også endret praksis med mulighet for høring på nye tidtabeller, noe som er fjernet i dagens anbudskrav. Staten sparer over 50 millioner i 2017 på tilbudet, noe som kan indikere at det blir et dårligere tilbud, skriver han.