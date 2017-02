Sevald får spille for Nordland

Sevald Bøkestad Andreassen tatt ut på Nordlands lag på kretslagsturnering for NN. Det er spillerutvikler Torkild Verås i NFF Nordland som har tatt ut spillere til kretslagsturnering på Bardufoss 3.-5.mars. Her står den unge vevelstadværingen som alene Sør-Helgelending på uttakslista.

Uttaket til kretslagene er basert på høstens og vinterens samlinger i regi av Nordland Fotballkrets (NFF), går det frem av Norges Fotballforbunds nettside.

Uttaket er tatt i forbindelse med en kretslagsturnering. Denne skal ifølge NFF fungere som kartleggingstiltak for senere talentsamlinger.

"De fire nord-norske kretsene arrangerer i samarbeid med Bardufoss og Omegn IF kretslagsturnering fredag til søndag 3-5.mars.Hver krets stiller med sine respektive kretslag for spillere født 2001, 2002 og 2003. Kretslagstroppene til Nordland Fotballkrets består av totalt 22 spillere av hvert kjønn.Spillere født 2001 og 2002 spiller tre kamper på tre dager mot de tre andre kretslagene i nord. Spillere født i 2003 inngår i et felles lag med Hålogaland Fotballkrets som spiller en egen kamp mot et sammensatt lag av spillere fra Troms og Finnmark. De vil også rullere på å være i kamptroppen til de tre kretslagskampene for 2001/2002", heter det på NFF hjemmeside.