Sparket politimann i skrittet, frifunnet

En mann i 30-åra fra Mosjøen er i Alstahaug tingrett frikjent for å ha sparket en politimann i skrittet.

Mannen var tiltalt etter straffelovens paragraf 155, som omhandler vold mot offentlig tjenestemann. Et avgjørende spørsmål i saken var om mannen var bevisst og tilregnelig da han sparket.

Retten har lagt det til grunn som utvilsomt at tiltalte sparket politimannen i skrittet, og tiltalte har erkjent forholdet, selv om han ikke husker mye av det som skjedde den aktuelle natten.

Utsatt for omfattende vold

Episoden mannen sto tiltalt for fant sted våren 2016 i Mosjøen. Mannen hadde drukket en del den aktuelle kvelden, og var på et nachspiel med et tredvetall personer i en privatbolig, etter å ha vært på byen. Fire timer etter sparket viste en blodprøve at han fortsatt hadde en promille på 1,66.

Eier av boligen ringte politiet for hjelp, fordi situasjonen kom ute av kontroll. Tiltalte hadde kommet i klammeri med en annen mann, og ble utsatt for vold av flere personer, slik at han svimte av. Selv husker han bare at han våknet i en blodpøl, og sovnet igjen, og at han senere våknet med håndjern på sykehuset.

– Som å bli påkjørt av en lastebil

Husverten beskrev tiltalte som blodig, og at han bar preg av å ha fått juling. Dette bekreftes også av politiet som kom til stedet. Tiltalte fikk sydd fire eller fem sting i hodet, hadde bitemerke på en arm, var forslått og hadde blåmerker på kroppen.

– Mest sannsynlig har han vært utsatt for flere spark og/eller slag fra flere personer. Han beskriver sin tilstand som at han hadde blitt påkjørt av en lastebil, skriver retten.

Sparket politimann i skrittet

Politimannen som er fornærmede i saken forklarte at han fant tiltalte på kjøkkengulvet, og flytte ham til stuen. Man fikk ikke noe umiddelbart svar fra tiltalte når man forsøkte å ta kontakt, men fikk etter hvert en slags kontakt.

Da han våknet til liv ble han aggressivt, og ville ikke si hva han het. Verten ønsket ikke tiltalte der, og siden han var truende og ufin i språket ble han lagt i håndjern. Det var da han sparket politimannen i skrittet.

– Der og da merket ikke [politimannen] smerter, men de trådte frem etter at situasjonen hadde roet seg, skriver retten.

Politiet rekvirerte en ambulanse for tiltalte, og han ble tatt med til legevakt og intensivavdeling på sykehuset i Mosjøen.

Frifunnet for volden

Selvpåført rus er ikke en straffrihetsgrunn i norsk rett.

Retten mener imidlertid at beskrivelsen av tiltaltes tilstand og den volden han ble utsatt for innebærer at det er en reell mulighet for at bevissthetsforstyrrelsen hans var et resultat av volden, og frifinner ham derfor.

Dommen var enstemmig.

Det er ikke kjent om påtalemyndigheten anker avgjørelsen.