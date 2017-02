Fylkesrådslederen provosert av Mads Gilbert

Helse Nord-direktør Lars Vorland anbefalte denne uken overfor sitt styre at det etableres et PCI-tilbud ved sykehuset i Bodø. PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre for utblokking av tette blodårer.

Lange avstander

I dag må mange nordlendinger fraktes til Tromsø for å få gjennomført slike prosedyrer. Blant andre Nordland legeforening og ledelsen ved Helgelandssykehuset har uttalt at de ønsker et tilbud i Bodø, for å korte inn på reisetiden. Leger og sykepleiere ved ambulansehelikopter og -fly i Brønnøysund mener Bodø vil være et godt alternativ til St. Olavs i Trondheim og at Tromsø er for langt unna for sørhelgelendinger.

Tromsø-leger imot Bodø-tilbud

Legemiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø er imidlertid ikke positive til forslaget. Overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert, sier til NRK at forslaget - dersom det blir vedtatt - vil svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i nord.

– Vi ber derfor alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland, sa Gilbert i går.

Dette har fått fylkesrådsleder Thomas Norvoll i Nordland til å tenne. Han liker dårlig det han til NRK omtaler som at Tromsø-legene«prøver å true Helse Nord til å ta en annen beslutning».

– Jeg mener man er fullstendig på villspor når man nå går inn og nærmest lager en aksjon på et tidspunkt hvor vi har fått de faglige svarene. Nå har vi fått en veldig grundig faglig utredning fra Helse Nord som sier tydelig at den beste modellen er at vi bygger opp og styrker det miljøet som er i Tromsø, samtidig som man gir PCI-behandling også her i Nordland. Jeg tenker at man bør slutte med revirhevding, og jobbe for det som åpenbart er det beste for hele Nord-Norge, sier Norvoll til NRK Nordland.

Gilbert avviser på sin side at revir har noe med saken å gjøre.

– Dette er ikke en rivalisering mellom Tromsø og Bodø eller UNN og Nordlandssykehuset, men vi mener at et PCI-senter i Bodø ikke vil gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen, sier Gilbert.