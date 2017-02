Mann stjal kassa og safen på ferge

Det melder NRK Nordland.

Mannen ble pågrepet av politiet på Træna etter et tyveri på bilferga «Husøy», som går mellom Stokkvågen i Lurøy og Træna. Lensmannen på Træna fikk melding om at noen hadde vært om bord på ferga og tatt safen og et kassaapperat. I morgentimene onsdag fikk man også melding om flere tyverier fra tre husstander i et nabolag på Træna, der det var stjålet fra garasjene.

– Vi foretok da en pågripelse på Træna av en person som er mistenkt for å stå bak alle disse tingene. Denne personen er nå fraktet til Sandnessjøen for videre avhør, sier lensmann Lensmann Kjell Ivar Vestå i Lurøy og Træna til NRK Nordland.

Den pågrepne er i 20-årene, og ikke bosatt i Nord-Norge. Ifølge Vestå ble tingene funnet på en adresse på Træna, men vil ikke gå inn på hvilket forhold den pågrepne har til boligen.

– Nå foretas det bevissikring, så blir det en oppgave for påtalemyndigheten videre konsekvenser for ham.

Saken ses i sammenheng med flere tyverier i Bodø den siste tiden, og et tyveri fra hurtigbåten Nordlandsekspressen.

– Vi ser tyveriene i sammenheng med forhold som har skjedd ganske nylig i Bodø, hvor det har vært innbrudd i fire-fem båter, forteller lensmannen til NRK.

På Nordlandsekspressen skal noen ha observert en person bak kassadisken, og denne personen skal ha tatt penger fra kassa og en som jobber om bord.

– Det ble foretatt undersøkelse da på mandagskvelden, hvor man var i kontakt med den mistenkte, uten at det ble gjort noen konkrete funn, sier lensmannen.