FlyViking har fått lov til å fly

FlyViking har det siste året arbeidet for å etablere et alternativ på regionalnettet i Norge, og tirsdag melder NRK Troms at det lille flyselskapet har fått sin AOC-lisens, som kreves for å operere som komersielt selskap.

– Dette er en gledens dag! Vi har jobbet steinhardt for dette i ti måneder. Vi får lisensen i Bodø nå i formiddag, og flyr den rett til Tromsø. Seinere i dag skal vi ha en AOC-fest i Lyngen, forteller Ola Giæver.

Første flyvning skal starte fra begynnelsen av mars.

Tusen kroner billigere?

FlyViking begynner arbeidet med å trene opp pilotene fra førstkommende helg, og skal til Canada for å hente flere fly.

– Vi starter med ruter mellom Tromsø og Hammerfest, og Tromsø og Svolvær, sier Giæver til NRK.

Natt til onsdag starter billettsalget, og billettene vil ifølge NRK koste mellom 499 og 999 kroner, som også noterer seg at det for de planlagte oppstartsdatoene FlyViking har oppgitt koster 799 kroner å reise med Widerøe mellom Tromsø og Hammerfest, og nærmere 2.000 kroner mellom Tromsø og Svolvær.

Brønnøysund?

Til BAnett har Giæver tidligere opplyst at Brønnøysund ikke er en aktuell flyplass i første omgang, men utelukker ikke flyvninger herfra.

– Vi kommer til Brønnøysund etter hvert, det gjør vi sikkert. Jeg har fløyet der i 35 år, så de kjenner meg sikkert når jeg kommer sigende, sa han da.

Da opplyste selskapet at følgende ruter kan bli aktuelle å se på: