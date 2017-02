- En honnør til Widerøe og alle medarbeiderne

Flyselskapet opplyser i en pressemelding at de blir først til å motta Embraers nye E190-E2-fly. Widerøe signerte kontrakt med Embraer om kjøp av tre slike fly, med opsjon på ytterligere tolv, i desember 2016. Det første flyet vil leveres i løpet av første halvdel av 2018.

- Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, har det kommet frem mange positive tilbakemeldinger om Widerøe. Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer for at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer, sier administrerende Direktør i Widerøe Stein Nilsen.

-At en av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer er en honnør til Widerøe og alle de kompetente medarbeidere vi har i hele organisasjonen, sier han.

Assisterende driftsdirektør Andreas Aks i Widerøe er prosjektleder for implementeringen av den nye flytypen. Han opplyser at arbeidet med implementering allerede er godt i gang.