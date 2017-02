Brigader kommer til Brønnøysund

Brigader Eldar Berli skal besøke Brønnøysund 23. februar, for å holde et foredrag om Brigade nord til den nystartede Torghatten Brigadeveteranforening.

Berli er opprinnelig trønder, og startet sin militære karriere i 1980 som infanterijeger. Berli har tidligere hatt stillinger som blant annet sjef Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (BSIT), Bataljonssjef 2. bataljon/Brigade Nord og sjef for Avdelingen for fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole. Berli har i tillegg erfaring både fra Operation Enduring Freedom og ISAF i Afghanistan, før han i 2014 tok over Brigade nord etter generalmajor Odin Johannessen.

Berli har tidligere uttalt seg om brigadens tilstand i media.

– Vi har kritisk behov for modernisering, sa han mandag til TV 2.

Ifølge kanalen besto hæren i 1999 av 13 brigader og 165.000 soldater. I dag er styrken én brigade på 5.000 soldater.

Til TV 2 uttalte Berli at Hæren har nådd et kritisk nivå.

– Uten den kan nasjonen ikke ha ambisjon om å forsvare eget territorium, fastslår han til kanalen.