– En honnør til Widerøe og alle medarbeiderne

Flyselskapet opplyser i en pressemelding at de blir først til å motta Embraers nye E190-E2-fly. Widerøe signerte kontrakt med Embraer om kjøp av tre slike fly, med opsjon på ytterligere tolv, i desember 2016. Det første flyet vil leveres i løpet av første halvdel av 2018.

– Honnør til Widerøe

– Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, har det kommet frem mange positive tilbakemeldinger om Widerøe. Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer for at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer, sier administrerende Direktør i Widerøe Stein Nilsen.

– At en av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer er en honnør til Widerøe og alle de kompetente medarbeidere vi har i hele organisasjonen, sier han.

Assisterende driftsdirektør Andreas Aks i Widerøe er prosjektleder for implementeringen av den nye flytypen. Han opplyser at arbeidet med implementering allerede er godt i gang.

Risiko med nye fly

Tidligere har transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet i Bodø uttalt til BAnett at anskaffelsen av nye fly viser at Widerøe ser fremover.

– Det er jo veldig spennende at de tenker fremover, og satser offensivt i et marked man forventer vil endre seg litt fremover. Det vil nok bli mindre statlige kjøp fremover på grunn av endret flyplasstruktur som gjør at mer av trafikken kan gå kommersielt. Da trenger de andre typer flyfor å være konkurransedyktige, mente han da.

Jetfly fra Brønnøysund vil kreve ny rullebane Det er liten fare for at det skal utvikles et «jetset» i Brønnøysund.

Ifølge transportforskeren er det risiko forbundet med å gjøre store investeringer.

– Det er jo en stor risiko å kjøpe nye fly, men kanskje er det en enda større risiko å sitte på baken uten å gjøre noe. Fremtiden ligger nok ikke i små fly. Skal man vokse må det større flymaskiner til, og de forventer vel heller ikke å vinne alt på kortbanenettet fremover, sier han.