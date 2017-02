Søker om støtte til «Odin senior»

Dybos fisk AS kjøpte fiskefartøyet «Odin senior» for 4,3 millioner kroner, men har i nyere tid oppgradert skuta for omkring 1,5 millioner kroner.

I den forbindelse søker selskapet om støtte fra næringsfondet i Brønnøy kommune.

Båten er en 45 fot stor fiskebåt i aluminium, som ble bygget i 1994.

– Vi har imidlertid gjort betydelige oppgraderinger, og båten fremstår i dag nesten som nybygg. Det er planlagt å drive tradisjonelt kystfiske tidvis med base i Brønnøysund, skriver Dybos i brevet til kommunen.

Fartøyet vil sysselsette tre mann. Kostnadene ved kjøp og oppgraderinger er en betydelig kostnad for selskapet.

– Dette er en betydelig investering for oss, og næringsstøtte vil i denne sammenheng være svært viktig, også med tanke på videre utvikling av vår bedrift. Jeg er kjent med at det i andre kommuner med fiskerivirksomhet kan være naturlig og støtte nyinvesteringer med 10% av kostnadene, og jeg tillater meg derfor å søke Brønnøy kommune om kroner 580.000,- som næringsstøtte til denne investeringen, avslutter han brevet.