Helgeland Sparebank og Sparebank1 Nord-Norge velger Vipps

Betalingsløsningen Vipps er utviklet av DNB, men nå skal Vipps legges inn under et frittstående selskap der DNB blir største eier. 105 norske banker har inngått en intensjonsavtale som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps

DNB blir største eier med omtrent 52 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

Sparebankene går inn

Inn på eiersiden kommer blant annet 15 selvstendige sparebanker som også er eierbanker i Frende forsikring. Helgeland Sparebank er en av disse bankene. I tillegg kommer Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre inn på eiersiden.

Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.

- Vi i Helgeland Sparebank er svært glade for denne avtalen. Vi får en eierandel i et selskap som er helt i fremste linje internasjonalt innen mobilbetaling, og derfra kan vi hente inspirasjon, kunnskap og gode produkter til kundene våre, sier Lisbeth Flågeng, administrerende direktør i Helgeland Sparebank i en pressemelding.

mCASH overføres

SpareBank 1 overfører satsingen på mobilbetalingsløsningen mCASH som leverer i hovedsak de samme tjenestene som Vipps. Kundebasen i mCASH blir invitert med over til Vipps.

- Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling. Selv om vi gjennom vår satsning på mCASH har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder, sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen.

Følgende bankgrupperinger blir med i Vipps dersom tilsynsmyndighetene sier ja:

* 15 selvstendige sparebanker med totalt over 900.000 personkunder, deriblant Helgeland Sparebank.

* SpareBank 1-alliansen, det vil si 16 selvstendige banker, inkludert Sparebank1 Nord-Norge.

* Eika Alliansen, som består av 73 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.

* Sparebanken Møre