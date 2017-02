Nordlands fylkespolitikere tjener best i landet

Aftenposten har sett på hva norske fylkespolitikere får for jobben, og gjennomgangen viser at Nordland fylkesting har den høyeste snittlønnen. De 45 fylkestingsmedlemmene fikk til sammen utbetalt 25 millioner kroner i lønn i fjor. Snittlønnen på 0ver 450.000 kroner er landets høyeste, og skyhøyt over snittet i Aust-Agder: 221.000 kroner.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tjener ifølger Aftenposten 1.035.273 kroner.

Lønnen som fylkestingsrepresentant kommer i tillegg til det politikerne eventuelt får utbetalt i sivile jobber eller verv som kommunepolitikere.