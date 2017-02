Fylkeskommunen bestrider Aftenpostens lønnstall

Aftenposten har sett på hva norske fylkespolitikere får for jobben, og gjennomgangen viser at Nordland fylkesting har den høyeste snittlønnen.

- Snitt på 450.000

45 fylkestingsmedlemmer fikk ifølge Aftenposten til sammen utbetalt 25 millioner kroner i lønn i fjor. Snittlønnen på over 450.000 kroner er landets høyeste, og skyhøyt over snittet i Aust-Agder: 221.000 kroner.

Lønnen som fylkestingsrepresentant kommer i tillegg til det politikerne eventuelt får utbetalt i sivile jobber eller verv som kommunepolitikere. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tjener ifølger Aftenposten 1.035.273 kroner.

Fylkesordføreren mener tallene er feil

Like etter klokken 12 i dag kom det imidlertid en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, hvor fylkesordfører Sonja A. Steen bestrider Aftenpostens tall.

- Vi skjønner ikke hvordan avisen har kommet fram til totalkostnaden på 25 millioner kroner som godgjørelse til folkevalgte i Nordland. Det korrekte beløpet for 2015 er døyt 15 millioner kroner. Hvis man tar med arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring blir beløpet 21,3 millioner, sier Steen.

Hun mener også at Aftenposten har fordelt kostnadene på feil antall folkevalgte, slik at summen blir for høy per folkevalgt.

- Aftenposten har delt kostnadene på 45 folkevalgte, mens det korrekte antallet i 2015 var 60. Resultatet av disse feilene er en påstand om at godtgjørelsen til folkevalgte i Nordland er den høyeste i landet. Det stemmer ikke. Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet Aftenposten har kommet fram til. Det er synd at slike unøyaktigheter ødelegger en ellers sunn debatt, sier Sonja A. Steen.

- Overdrevet

BAnett har spurt kommunikasjonssjef Geir Johnsen i Nordland fylkeskommune hvordan tallspriket kan ha oppstått.

- Aftenposten baserer seg på et dokument fra Stortingets utredningskontor som kommer opp med påstanden om 25 millioner for Nordland. Dokumentet sier ingenting om hvordan dette tallet oppsto, men de sier også at de ikke baserer seg på faktiske utbetalinger, mener han.

Johnsen framholder også at Aftenposten burde delt beløpet på flere enn 45 fylkestingsmedlemmer.

- Antall i fylkestinget var 53. Beløpet som deles på 45 dekker dessuten godtgjørelse til seks 6 i fylkesrådet samt en politisk rådgiver. Fram til valget i 2015 var det 53 medlemmer i fylkestinget + 6 medlemmer i fylkesrådet + en politisk rådgiver, det vil si 60 politikere som har generert de samlede kostnadene som Aftenposten for det første har overdrevet, dernest delt på 45, skriver Johnsen til BAnett.

- I sammendraget i rapporten Aftenposten baserer seg på skriver Stortingets utredningskontor følgende: «Vi gjør oppmerksom på at det er flere usikkerhetsmomenter i sammenligningen, og at det ikke har vært tid til å kvalitetssikre tallene med de enkelte fylkeskommunene», legger han til.

Johnsen har delt originaldokumentet med BAnett, og det stemmer at utredningskontoret tar dette forbeholdet.

Skjefstad kjenner seg ikke igjen

Fylkestingsrepresentant Martin Skjefstad (Ap) fra Vega kjenner seg ikke igjen i Aftenpostens framstilling.

- Da må det i så fall være store variasjoner, sier Ap-representanten, som ikke har noe problem med å legge fram hva han fikk for å sitte i fylkestinget i fjor:

- Jeg har 37.702 kroner brutto fra fylkestinget i trekkpliktig godtgjørelse. Nettoen utgjør da 21.248 kroner.