Hot Cut flytter ut av Havnesenteret

Frisørsalongen Hot Cut har vært i Havnesenteret helt siden januar 2011, men melder torsdag morgen i en pressemelding at de er på flyttefot. Der heter det at Coop Sør-Helgeland Eiendom AS representert av senterleder Erik Gjemble og Hotcut AS representert ved daglig leder Hanne-Kristin Bakksjø er enige om å terminere leiekontrakten på frisørlokalet.

Frisørsalongen vil fortsatt være åpen til cirka 1. mai 2017 i Havnesenteret.

- Begge parter har hatt et godt samarbeid i nærmere fem år men etter en lengre prosess var det nå naturlig å gjøre endringer. Hotcut AS ser nå på nye muligheter utenfor senteret mens Amfi Havnesenteret vil starte jakten på nye leietakere, heter det i pressemeldingen.