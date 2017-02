Lang saksbehandlingstid ved Brønnøysundregistrene

De som ringer til Brønnøysundregistrenes telefon for brukerveiledning får onsdag følgende beskjed:

"Har du sendt inn melding til oss og ikke fått tilbakemelding gjør vi oppmerksom på at vi for tiden har lang saksbehandlingstid".

Seks arbeidsdager for AS

Det henvises til Registrenes oversikt over saksbehandlingstid, som onsdag viser at man må påregne følgende:

Aksjeselskap 6 arbeidsdager

Enkeltpersonforetak 6 arbeidsdager

Lag/forening 6 arbeidsdager

Årsregnskap 1 arbeidsdag

Tinglysing 2 arbeidsdager

Øvrige organisasjonsformer 6 arbeidsdager.

Ventetid på telefon

BAnett ringte Brønnøysundregistrenes telefonnummer for brukerveiledning klokken 11 onsdag. Vi startet som nummer 14 i køen, fikk oppdateringer om at vi rykket fram i køen, og fikk god og vennlig hjelp etter rundt 13 minutter.

Ved en stikkprøve kl. 12.15 startet man som innringer som nummer 20 i køen.

BAnett har spurt Brønnøysundregistrenes pressevakt om hvorfor telefonventetiden er som den er onsdag.

- Gjennomsnittlig ventetid for brukerveiledningen vår for registertjenestene i 2016 var 202 sekunder, og for Altinn brukerservice 48 sekunder. Dette betyr at man i noen tilfeller må regne med å vente lengre enn dette på svar, mens i andre tilfeller går det fortere, svarer kommunikasjonsrådgiver Guro Forren Sørensen.

- Hvorfor er det slik?

- Ventetid varierer i perioder. På starten av året vet vi at det er høy trafikk og planlegger for det, men det er ikke alltid vi treffer like godt.

- Hva gjør dere med situasjonen, og når tror dere den blir bedre?

- Vi vurderer bemanning fortløpende ut ifra trafikkmønsteret, sier Forren Sørensen.