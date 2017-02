Krever to års fengsel for tiltalte etter Korgen-ranet

Det var 12. august 2014 en kvinnelig bankfunksjonær ble overfalt i hjemmet sitt i Korgen av to bevæpnede og maskerte personer, i et forsøk på å få henne til å slippe dem inn i bankhvelvet i Helgeland Sparebanks filial i Korgen. De ga til slutt opp, men forlot kvinnen bundet på hneder og føtter i kjelleren, og tok med seg kvinnens bankkort og truet til seg kodene.

Krever ubetinget fengsel

Denne uken gikk saken mot en mann og en kvinne i 20-årene som er tiltalt for ranet i Rana tingrett. Ifølge NRK Nordland legger påtalemyndigheten, ved aktor Katrine Frøysa, ned påstand om to år og tre måneder ubetinget fengsel for begge tiltalte. De har begge erkjent straffskyld.

– Dette er en alvorlig straffesak med en strafferamme på 12 år. Når vi ber om to år og tre måneders fengsel bygger vi dette på rettspraksis fra Høyesterett og påtalemyndigheten sin tolkning av nivået for liknende ran, sier aktor ifølge NRK Nordland.

– Begge delaktige

Hun mener begge er like delaktige i saken.

– Det er vurdert på bevisene opp mot hvilken rolle man har. Rettspraksis sier at dersom den ene parten skal få en mildere straff må det være en betydelig mindre rolle enn det vi mener den ene tiltalte her har hatt. Ifølge tiltalen siktet den 26-årige kvinnen på fornærmede med en våpenliknende gjenstand over lengre tid, noe som er skjerpende, sier Frøysa.

Ber om samfunsstraff

Den 26 år gamle kvinnens forsvarer, Alexander Rydberg Greaker, ber ifølge NRK Nordland om samfunnsstraff for sin klient.

– I denne saken har ikke påtalemyndigheten skilt mellom de to tiltalte. Det framkommer tydelig av Høyesteretts praksis at man bør skille på grunnlag av hvilken rolle de tiltalte hadde under selve hendelsesforløpet. Det er stor forskjell på de tiltalte sine handlinger, og det bør få utslag i straffeutmålingen, sier han til kanalen.

Krever oppreisning

Mannens (27) forsvarer ber retten ta hensyn til at han har endret adferd og jobbet seg ut av et tungt rusmiljø, og ikke dømme ham til fengsel.

Kvinnens bistandsadvokat har presentert et oppreisningskrav på 150.000 kroner i retten, ifølge NRK Nordland.

– Rettspraksis fra liknende grove saker antyder en slik sum. Dette er et hjemmeran som også er et forsøk på bankran, sier bistandsadvokat Halldis Årseth.

Dom i saken er forventet i løpet av tirsdag i neste uke.