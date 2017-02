Disse nummerene burde du IKKE ringe tilbake

Hvis du noen gang har blitt oppringt av et helt ukjent utenlandsk telefonnummer er faren stor for at det kan ha vært et svindelforsøk. Disse typene svindelforsøk ender ofte opp med å bli veldig dyre for de som blir utsatt for dem.

Microsoft-svindler ringte BA, ville ikke intervjues Politiet og Microsoft advarer mot å tro på svindlere som påstår de ringer fra Microsoft. BA prøvde også å ringe tilbake.

Taktikken er like utspekulert som den er enkel. Svindlerne ringer deg opp fra et dyrt utelandsk nummer og bruker nysgjerrigheten din til sin fordel. Ringer du tilbake vil du i mange tilfeller ende opp med regninger på flere hundre kroner.

Hvordan unngå svindelen

Side3 har laget en liste over tips som kan være lure å følge for å unngå svindelen:

Legg merke til de første sifrene i telefonnummeret. Står det +47, kommer anropet fra et norsk nummer. Står det for eksempel +880 eller +371, kommer anropet fra Bangladesh eller Latvia, der mange kjente svindelanrop kommer fra.

Ring aldri tilbake til et utenlandsk nummer du ikke kjenner. La vedkommende ringe deg opp igjen – eller legge igjen en melding på svareren.

Husk at det ikke koster noe å svare på anrop fra utenlandske numre. Det koster til og med penger for svindlerne å snakke med deg når de ringer opp, så hvis du har tålmodighet til det, kan du jo slå av en prat – hvis du i det hele tatt rekker å svare.

Her ringes du oftest opp fra

Ifølge Side3 er det seks land som utmerker seg på svindlerfronten. Disse er: