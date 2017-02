Er i gang med ny kabel i Bindal

Det melder selskapet i en pressemelding tirsdag kveld.

Uhell under arbeid

Arbeidet med å legge ny sjøkabel mellom Terråk og Bindalseidet er i gang tirsdag kveld, dette er noe tidligere enn meldt før, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet antydet lørdag at arbeidet ville starte første onsdag.

Telenor er kjent med at bruddet skyldes et uhell i forbindelse med arbeid i nærheten av kabeltraseen, men har i øyeblikket fokus på feilretting.

Ifølge Telenor er skaden så omfattende at hele kabellengden på rundt 10.000 meter må byttes. Arbeidet ble påbegynt tirsdag, og ventes ferdig tidligst torsdag kveld.

Omfattende skade

Bruddet førte i første omgang til at fire basestasjoner for mobiltrafikk falt ut hos Telenor, dessuten ble drøyt 370 bredbåndskunder og om lag 12 fasttelefonkunder berørt.

Det tar trolig dager før Bindal får mobildekning Årsaken til at deler av Bindal er fri for telefoni og internett er en brutt fiberkabel.

– Arbeidet tar lang tid fordi skaden er så omfattende. Hele kabelen må skiftes da den ikke kan skjøtes. Gammel kabel må først tas opp før ny kabel legges ut. Kabelen må deretter skjøtes inn på begge sider av fjorden, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor i pressemeldingen, og beklager ulemper for brukerne.

Det er et oppdrettsanlegg i området, noe som fører til at det må innhentes informasjon om anlegget, for å planlegge ny trasé for kabelen.

Har bedret mobildekningen

Selskapet har rutet om deler av mobiltrafikken, og dette skal hjelpe deler av kommunen.

– Nettstrukturen bygges om slik at vi kan få opp én basestasjon. Dette vil gi tilnærmet normale dekningsforhold i Bindalseidet og nordre deler av Terråk. Telenor gjennomførte omkoblingen tirsdag ettermiddag. Dette håper vi bedre situasjonen for noen av kundene våre, sier Amundsen.