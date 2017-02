Forfatterforedrag om mørke og usynlige substanser

Det er astrofysiker Jostein Riiser Kristiansen (f. 1981) som skal holde foredrag på Libris i Brønnøysund fredag 24. februar, etter at bokhandler Kine Laumann har stilt bokhandelens lokaler til disposisjon.

Riiser er invitert av Human-Etisk Forbund, Sør- Helgeland lokallag for å holde foredrag om alt det usynlige rundt oss. Kristiansen har skrevet boka "Det usynlige universet. Verdensrommets mørke hemmeligheter", som ble utgitt på Humanist Forlag i 2015.

- Bak det mektige, synlige universet som hvelver seg over oss om natten skjuler det seg noe annet og mye større. De fleste astronomer i dag tror at 95 prosent av innholdet i universet er usynlig. Alt vi kan se rundt oss i det daglige og på alle de vakre bildene fra Hubble-teleskopet, utgjør trolig bare fem prosent av det som finnes der ute. Resten er mørk materie og mørk energi – en del av virkeligheten som vi bare så vidt har begynt å forstå. Hva er disse mørke, usynlige substansene for noe? Og hvordan kan vi være så sikre på at de finnes? skriver arrangørene.

Kristiansen har doktorgrad i astrofysikk, og jobber som førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus. I 2014 ble han kåret til "Årets foreleser" av høgskolens studenter.