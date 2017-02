Sovnet inne i minibanken

I halvettiden natt til søndag meldte politiet på Helgeland om en person med godt sovehjerte i Brønnøysund sentrum.

– Melding om sovende person inne i minibanken i Storgata. Patrulje til stedet, melder operasjonssentralen.

Et kvarter senere kunne ordensmakten oppdatere med den betryggende konklusjonen:

– Vedkommende kviknet til og gikk bort for egen maskin.

Utidig ranværing

Ellers har det øyensynlig vært mye å gjøre for politiet på Helgeland.

Like før klokken ett ble to menn i 20-årene anmeldt for urinering på offentlig sted på Mo. En av dem ble dessuten gitt marsjordre fra politiet på grunn av «utidig oppførsel».

Like før klokken tre måtte beboere på en adresse i Kirkeveien i Sandnessjøen dempe musikken etter ordre fra politiet.

Kjøring førte til skader

I firetiden ble en mann i 20-årene anmeldt for uaktsom kjøring på Mo. Kjøringen førte til skader på et inngangsparti på Gruben.

Politiet måtte også rykke ut til fire separate meldinger om feststøy i Mosjøen. I Mosjøen ble også en overstadig beruset kvinne i 20-årene tatt hånd om av en politipatrulje, og så overlatt til en person som kunne ta rede på henne.

På Mo måtte en overstadig beruset person i Ranheimgata til legevakta for en sjekk, mens en mann i 20-årene ble anmeldt for drikking på offentlig sted i samme gate.

Sovnet på vei ut av taxi

En taxi på Mo måtte også kontakte politiet etter at en passasjer sovnet av på vei inn til seg selv. Mannen kom i hus med hjelp fra politiet.

To menn i 20-årene ble dessuten bortvist fra Fridjof Nansens gate på Mo etter at de hadde lekesloss. Meldingen gikk ut på slagsmål.

Utidig vefsning

I Mosjøen ble en vindusrute knust på Odd Fellow-huset. Forholdet anmeldes.

Og helt til slutt: Også vefsninger kan være utidige, og en mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum i Mosjøen på grunn av beruselse og utidig oppførsel.