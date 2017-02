Det tar trolig dager før Bindal får mobildekning

BAnett meldte lørdag ettermiddag at deler av Bindal er uten fasttelefoni, bredbånd og mobildekning. Dette skulle være i Åbygda og på Terråk, ifølge Lars Letnes hos politiet i Nord-Trøndelag.

Fiberbrudd

Senere lørdag kveld opplyser Bindals-rådmann Knut Toresen at årsaken til dekningstapet er brudd på en fiberkabel inne i fjorden ved Terråk.

– Fra Telenor får jeg melding om at det er snakk om fiberbrudd. Det er en åtte fibers sjøkabel som er brutt. Konsekvensen er som Telenor melder, redusert dekning for mobil, samt utfall for en del bredbånds og telefoni-kunder. Vi har ingen alternativ fiberføring til Terråk, så situasjonen er veldig vanskelig, sier Toresen, som befinner seg på Gutviksiden av Leka, og derfor har dekning.

Vil ta dager

Etter alt å dømme er dette en situasjon Bindal kommune, innbyggere og nødetater må forholde seg til minst et par dager.

– Varslet tid for utbedring er tirsdag morgen. Jeg har fått en tekstmelding, den sier at det ikke er laget noen situasjonsrapport, med at det kan ta «dager» å reparere kabelen.

Noe senere melder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at forventet utlegg av ny sjøkabel er onsdag.

Årsaken er at kabelskipet som kan utbedre bruddet for øyeblikket er i Harstad, og må til Rognan for å hente kabel før utbedringen kan begynne.

Kabelskipet reiser til Rognan søndag klokken 07.00 for å hente kabel.

Bruker nødradio

Rådmannen forteller at kommunen gjør det man kan for å fungere så godt som mulig innenfor rammene av situasjonen.

– Ellers forsøker vi å mobilisere så godt vi kan med nødradio og legetjenesten, med den beredskapen vi kan ha i Bindal. Det er mobilisert en del med brann, legetjeneste og politi for å sikre god samhandling.

Han betegner situasjonen som alvorlig.

– Når folk er fri for mobildekning og internett er det en alvorlig sak, ikke minst fordi det ser ut til å bli såpass langvarig, sier han.

Flere basestasjoner ute

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) melder lørdag kveld at bruddet på sjøkabelen har ført til at 4 Telenors av 7 basestasjoner er ute i kommunen.

Videre er 372 av 446 bredbåndkunder og 119 av 344 fasttelefonkunder ute.

For Telia-kunder er 6 av 8 basestasjoner ute.

Dette innebærer at det er sporadisk mobildekning i det berørte området.

Virker 112? Det avhenger

Nkom minner om at nødnummer 112 kan nås selv om det ikke er dekning i mobilnettet en er kunde hos, så lenge en er i dekningsområdet til et annet mobilnett. Det kan hende at SIM-kortet må fjernes fra telefonen før en ringer 112.

Det er likevel en forutsetning at det faktisk er mobildekning. Om alle operatører er ute av drift får man ikke ringt 112.

Merk at nødnummerne 110 og 113, til henholdsvis brann og helse, ikke virker uten SIM-kort eller uten dekning fra mobiloperatøren. Derfor er det tryggest å ringe 112 i en slik situasjon, da har man best mulighet til å nå gjennom.