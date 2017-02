Ledigheten øker bare i én kommune på Sør-Helgeland

Fredag offentliggjøres ledighetstallene for Nordland i januar.

V-kommunene godt ut

For Sør-Helgelands del er det gode tall for begge kommunene som begynner på «V», både Vega og Vevelstad har under to prosent ledighet, og for Vevelstads del er det konkrete tallet for antall arbeidsledige så lavt at det ikke oppgis, man får anta av personvernhensyn.

Kommunen med høyest prosentvis ledighet på Sør-Helgeland er Brønnøy, med 3,2 prosent, som er noe høyere enn fylkesgjennomsnittet, som er 2,7 prosent. Det er samtidig helt på nivå med landsgjennomsittet, som også er 3,2 prosent, som svarer til 88.238 helt ledige personer.

Alle tall oppgitt ut fra andel av den totale arbeidsstyrken.

Bindal: 18 ledige, 2,6 prosent, 6 flere ledige, økning i ledighet på 50 prosent

Sømna: 22 ledige, 2,1 prosent, 10 færre ledige, fall på 31 prosent

Brønnøy: 131 ledige, 3,2 prosent, 27 færre ledige, fall på 17 prosent

Vega: 10 ledige, 1,7 prosent, 5 færre ledige, fall på 33 prosent

Vevelstad: Oppgir ikke antall ledige, 1,5 prosent, to færre ledige, fall på 33 prosent.

Vevelstad fjerde best

Ifølge fylkesdirektør Cathrine Stavnes i Nav Nordland er ikke Vevelstad bare best på Sør-Helgeland, men også blant de beste i Nordland.

– Ved utgangen av januar er det 1,2 prosent arbeidsledighet i Grane og i Tjeldsund, og i Vevelstad er det 1,5 prosent ledighet. Høyest ledighet finner vi i Herøy med 7,7 prosent ledighet; Værøy har 5,7 prosent og Træna har 5,6 prosent helt ledige, skriver hun i ledighetstallene.

I januar 2017 er det 3 373 helt ledige i Nordland, dette er 288 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent, en reduksjon på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland er i januar 2017 betydelig lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-162), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-126). Vi ser økt sysselsetting i barne- og ungdomsarbeid, bygg- og anlegg samt butikk- og salgsarbeid. Det ser også ut til at handelsnæringene har økt aktivitet ved inngangen av 2017, sier fylkesdirektøren.

Flest unge ledige

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,5 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,3 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Totalt har det vært en tilgang på 1 389 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er 437 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Helse, pleie og omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (194) i forhold til samme måned i fjor.

738 langtidsledige i Nordland

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 738 personer. Det er en nedgang på 98 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 635 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 190 færre personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 765 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 123 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av januar er det totalt 451 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 93 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.