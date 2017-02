Bilpartner Bilskade og Nordvik går sammen

Bilpartner og Nordvik går nå sammen om drift og utvikling av felles bilskadeverksted i Brønnøysund. Formelt skjer dette ved at Nordvik er gått inn på eiersiden i Bilpartner Bilskade AS på Salhus, og at selskapet skifter navn til Brønnøy Bilskade AS.

Det melder det nye selskapet i en pressemelding.

– Bilpartner driver i tillegg bilsalg og bilverksted i andre lokaler på Salhus. Nordvik driver bilsalg og bilverksted i lokalene til tidligere Relakk Motor og Karosseri på Toft. Nordvik planlegger å flytte inn i nye lokaler for bilsalg og bilverksted på Salhus våren 2018, heter det i meldingen.

Årsaken til det nye samarbeider er at partene ser dette som den beste løsningen for å kunne utvikle og styrke fagmiljøet sitt, men også til å fronte teknisk utvikling i bransjen.

– Utvikling av nye materialer og teknologi i bilene, krever nye reparasjonsmetoder og oppgradering av kostbart verktøy og utstyr. Nå satses det sammen for at Brønnøy Bilskade AS skal ha kvalifiserte og motiverte medarbeidere, som leverer raske reparasjoner med topp kvalitet og gode kundeopplevelser, heter det videre i meldingen.