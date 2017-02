Luftløsning i sikte for Brønnøyhallen

Brønnøyhallen har i lengre tid stått uten ventilasjon og mange brukere av hallen har uttrykt sin misnøye over luftkvaliteten. Kommunen har ikke vært fornøyd med framgangen i avtalen partene skrev under på og beskyldte Qvillvent AS for trenering.

Nå ser det ut som om luftproblematikken i Brønnøyhallen tar en positiv vending. I et brev entreprenørselskapet Qvillvent AS har sendt til kommunen kommer det fram at oppstart av aggregatet som skal sikre gjennomlufting i Brønnøyhallen vil skje helgen etter førstkommende. Samtidig vil gjenstående arbeid som må gjøres før oppstarten av aggregatet bli gjort i løpet av inneværende uke.

Kommunen bestilte en befaringsrapport om forholdene i Brønnøyhallen for en stund siden. Mandag kom svarene og det anslås i rapporten at det vil koste 150.000 kroner å ferdigstille anlegget.

- Vel å merke er dette unttatt oppvarmingsløsningen, som det også står anmerket, og bare bare denne alene utgjør fort omlag mellom 300.000 og 400.000 kroner, sier eiendomssjef i kommunen, Arnt-Ståle Sæthre.